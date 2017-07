Cronologia do caso Roger Abdelmassih

2006 Ex-funcionária relata à Promotoria ter sido beijada à força por Abdelmassih JAN.2009 Folha revela que o médico era investigado pela polícia, e mais mulheres dizem ter sido vítimas; Cremesp (Conselho Regional de Medicina de SP) inicia processo contra ele AGO.2009 Abdelmassih é preso em sua clínica de reprodução, em área nobre de São Paulo DEZ.2009 STF concede habeas corpus e manda soltá-lo por entender que o médico não oferecia risco NOV.2010 Ele é condenado em primeira instância a 278 anos de prisão por 48 estupros, mas decisão do STF o mantém livre JAN.2011 Justiça determina prisão de Abdelmassih após ele tentar renovar seu passaporte, mas o médico foge MAI.2011 Cremesp cassa seu registro profissional de médico definitivamente JUL.2014 Secretaria da Segurança Pública de SP publica lista em que ele aparece como um dos dez mais procurados AGO.2014 Depois de mais de três anos e meio foragido, Abdelmassih é preso em Assunção, no Paraguai OUT.2014 Alguns crimes prescrevem, e Justiça reduz sua condenação a 181 anos; pela lei brasileira, ele pode cumprir no máximo 30 JUL.2016 Ministério Público apresenta denúncia contra Abdelmassih sob nova acusação de atentado violento ao pudor; outros 36 casos prescrevem e são arquivados MAI.2017 Para tratar de pneumonia, ex-médico é levado a hospital em Taubaté, onde permanecia até hoje –desde que foi preso, ele saiu diversas vezes para cuidar de problemas de saúde JUN.2017 Justiça concede a ele direito de cumprir prisão domiciliar por conta de problemas de saúde, mas volta atrás da decisão apenas nove dias depois