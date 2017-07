SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras deve "saber sofrer" na primeira partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Pelo menos esta é a análise do lateral esquerdo/meio-campista Zé Roberto, último atleta do elenco campeão brasileiro a falar com a imprensa antes do compromisso contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil, nesta quarta-feira (5), pelas oitavas de final da competição sul-americana. A fim de detalhar o "saber sofrer" ideal para o compromisso decisivo no Equador, Zé Roberto se apegou a um exemplo recente, ocorrido a nível internacional: a Alemanha da Copa das Confederações. "Temos que saber sofrer. O maior exemplo para nós é a seleção da Alemanha que jogou a final [da Copa das Confederações] contra o Chile. O Chile teve a posse da bola em 70% do jogo, muitas chances de gol, mas não fez. A Alemanha sofreu muito, mas saiu campeã. Temos que buscar exemplos no futebol, e a forma como jogou a Alemanha é o nosso exemplo para esse jogo", disse. Zé Roberto segue em dúvida quanto ao seu posicionamento no confronto no Equador. Mesmo como o único atleta acostumado à posição dentre aqueles que viajaram ao Equador, o camisa 11 ainda aguarda uma posição do treinador. Cuca definirá o time após a atividade desta terça-feira no Estádio Monumental. "Essa questão de quem joga e de quem não joga, ainda não sabemos. Vamos ter a oportunidade de treinar no estádio e, assim, o Cuca vai ver o time ideal. Se vou jogar na lateral ou no meio, ainda não sei. O importante é estar preparado para estar à disposição do treinador", declarou. Cuca tem três opções para a lateral esquerda. Além de Zé Roberto, o zagueiro Juninho aparece como uma alternativa mais conservadora, enquanto Tchê Tchê, meio-campista de origem, trabalhou na ala canhota na atividade de segunda-feira no Brasil. Dois duelos contra o Barcelona definirão o futuro do Palmeiras na Copa Libertadores. Depois do compromisso desta quarta-feira, em Guayaquil, o time alviverde volta a encarar o clube equatoriano no dia 9 de agosto, no Allianz Parque.