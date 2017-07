Torcida participa de atividades fora da Arena antes dos jogos

A Arena Atlético Paranaense está caracterizada inteiramente para receber os fãs do voleibol que passarão por Curitiba. Além de assistir aos jogos das seis melhores seleções do mundo que estão na disputa da Fase Final da Liga Mundial, antes de entrar no estádio, os torcedores poderão participar de várias atividades na parte externa.

Diariamente, a partir das 13h mais de 15 instrutores estarão propagando o movimento Volleyball Your Way - Vôlei do Seu Jeito, criado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), em quadras montadas em frente ao portão principal. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar diferentes experiências com o voleibol, através de clínicas e brincadeiras com bolas e balões.

Segundo o coordenador de projetos sociais da Confederação Brasileira de Voleibol, Marcos Aurélio Gonçalves, a ideia é envolver toda a família. "Queremos a participação de toda a comunidade. Não importa a idade e nem o nível de habilidade, todos podem brincar de vôlei do seu jeito. A ideia é se divertir e levar esse movimento para o dia-a-dia das pessoas", afirmou Marcos.

Os torcedores também poderão se divertir no estande do Banco do Brasil, na entrada do estádio. As várias opções de interação dão direito a brindes aos participantes que visitarem a estrutura montada pelo maior patrocinador do voleibol brasileiro.

Concurso de fotografia

Em paralelo ao evento, a Federação Internacional de Vôlei está promovendo um concurso de fotos nas redes sociais a partir do movimento Volleyball Your Way. Para participar basta tirar uma foto “jogando vôlei do seu jeito” e publicar a imagem nas redes sociais com as hashtags: #VolleyballYourWay #VoleibolDoSeuJeito #FIVBWorldLeague e marcar a @FIVBVolleyball . Os três vencedores serão selecionados pela FIVB após o encerramento da campanha no dia 31 de agosto.