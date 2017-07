Na Arena da Baixada, Brasil vence o Canadá pela Liga Mundial

Brasil x Canadá (foto: Franklin de Freitas)

A seleção brasileira sofreu na estreia na fase final da Liga Mundial de Vôlei, mas venceu o Canadá, por 3 sets a 1, na Arena da Baixada. A equipe teve dificuldade em vários momentos, mas superou o rival com parciais de 25-21, 17-25, 25-19 e 25-19.

O público foi de cerca de 10 mil pessoas no estádio do Atlético Paranaense. O número oficial não foi divulgado. A capacidade da Arena para o evento é de 28 mil, já que o anel inferior foi fechado para o público. Em jogos de futebol, a capacidade é 40 mil.

O preço do ingresso nesta fase custa R$ 190 (R$ 95 meia) na pista (perto da quadra) e R$ 95 (R$ 47 meia) na arquibancada comum.

O resultado deixa o Brasil em excelente situação para o último jogo do grupo contra a Rússia, na quinta-feira. Se os canadenses perderem para os russos na quarta-feira, a seleção entrará em quadra classificada para a semifinal, brigando apenas pela liderança.

O grupo do Brasil é formado por Canadá e Rússia. Os dois melhores avançam para as semifinais, que serão na sexta-feira. Todos os jogos da fase final ocorrem na Arena da Baixada, em Curitiba.

No jogo com o Canadá, o Brasil não teve tranquilidade em nenhum momento da partida. Sempre que conquistava uma vantagem, os canadenses se aproximavam e até viraram em algumas situações. O momento mais difícil do duelo foi na segunda parcial, quando o Canadá abriu grande vantagem.

A baixa temperatura em um jogo atípico de vôlei ao ar livre exigiu a adoção de aquecedores do lado de fora da quadra. Para ajudar a manter o calor, os atletas utilizaram roupa térmica por baixo do uniforme. O termômetro oficial da arbitragem marcou 15,8º C na quadra antes do início da partida.



Liga Mundial Vôlei

Fase final, na Arena da Baixada

GRUPOS

Grupo J

Brasil

Canadá

Rússia

Grupo K

Sérvia

França

Estados Unidos

JOGOS

Dia 4 (terça-feira)

15h05 – Brasil 3 x 1 Canadá (jogo 55)

17h40 – França x EUA (jogo 56)

Dia 5 (quarta-feira)

15h05 – Rússia x Canadá (jogo 57)

17h40 – Sérvia x EUA (jogo 58)

Dia 6 (quinta-feira)

15h05 – Brasil x Rússia (jogo 59)

17h40 – França x Sérvia (jogo 60)

Dia 7 (sexta-feira)

Semifinais

15h05 – 1º J x 2º K (jogo 61)

17h40 – 1º K x 2º J (jogo 62)

Dia 8 (sábado)

20h – Decisão do 3º lugar (Perdedor do Jogo 61 x Perdedor do Jogo 62)

23h05 – FINAL (Vencedor do Jogo 61 x Vencedor do Jogo 62)