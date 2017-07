'Gosto que o Sérgio chegue com uma flor, que me convide para jantar fora durante a semana', diz Sophia Abrahão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - À frente do "Vídeo Show", atração vespertina da Globo e com a qual acaba de renovar contrato, Sophia Abrahão, 26, diz que quer seguir na área. "Amo atuar e estou sempre em busca de bons papéis, mas quero continuar apresentando por mais tempo", diz a atriz em entrevista à revista "GQ" de julho. À publicação, que se consolidou como como guia de estilo, cultura e lifestyle do homem, a artista também fala sobre sua relação com o namorado, o ator Sérgio Malheiros, 24. "Por imaturidade, achava maneiro dizer que não era romântica. Mas tenho dado valor para surpresas do dia a dia. Gosto que o Sérgio chegue com uma flor, que me convide para jantar fora durante a semana". O casal está junto há três anos. Quando assumiram o relacionamento, no começo de 2015, os atores viviam um par romântico na novela "Alto Astral", da Globo, finalmente assumiram o romance. LADO CANTORA Além de atriz e apresentadora, Sophia é cantora -e já foi até indicada ao Grammy Latino 2016 na categoria artista revelação por seu primeiro álbum solo. Agora em julho, ela está prestes a lançar uma nova música -e promete novidades. "Quero mudar tudo o que fazia musicalmente. Cansei de não ter controle. É a primeira vez que gravo sem a influência explícita de produtores", diz a artista, que se inspira no cantor americano Bruno Mars.