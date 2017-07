Escritor de Recife, Tadeu Sarmento recebe R$ 40 mil em prêmio literário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O autor pernambucano Tadeu Sarmento ganhou hoje o prêmio Barco a Vapor de Literatura 2017. Concorrendo com mais de 1300 originais e com autores já premiados como a mineira Angela Lago, Sarmento conquistou o primeiro lugar com o livro infantojuvenil "O Cometa É um Sol que Não Deu Certo", que retrata a infância de uma criança síria refugiada. "Pela consistência do enredo que, com lirismo e precisão, aborda um tema atual, de extrema relevância - o drama dos refugiados sírios, retratados pelos olhos de uma criança sensível -e pela metáfora do título, que se desenvolve com sutileza a partir dos bastidores ficcionais de uma história real, o vencedor é 'O Comenta É um Sol Que Não Deu Certo', de Tadeu de Melo Sarmento", diz a nota oficial do festival. O autor, que recebeu também o Prêmio Pernambuco 2014 com o romance "Associação Robert Walser para Sósias Anônimos", participará da cerimônia de premiação em outubro - quando a obra será publicada pela Edições SM. Como parte do prêmio, Sarmento recebe um adiamento de R$ 40 mil referente aos direitos autorais para a publicação.