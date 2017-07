Kleber ganha tempo e está liberado para enfrentar o Sport

Kleber: suspensão de 15 jogos (foto: Geraldo Bubniak)

O atacante Kleber Gladiador, 33 anos, está liberado para enfrentar o Sport, na próxima segunda-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso será possível pelo calendário de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Artilheiro do Coritiba em 2017, com 14 gols em 23 jogos, Kleber atuou no último domingo, contra o Vasco, graças a um efeito suspensivo. Essa medida judicial anula provisoriamente a suspensão de 15 jogos imposta ao atleta. Ela tem validade até o julgamento do recurso.

No julgamento em primeira instância, em comissão disciplinar no STJD, Kleber foi suspenso por 15 jogos, pelos incidentes na partida contra o Bahia, em 15 de junho. O Coritiba entrou com recurso e com pedido de efeito suspensivo, que foi aceito.

O julgamento de recurso provavelmente ocorrerá na próxima semana, em 14 de julho. Existia a possibilidade desse julgamento ser marcado para 7 de julho (sexta-feira), o que não aconteceu. A data específica ainda não foi definida.

Kleber já cumpriu três dos 15 jogos da punição. O Coritiba tentará reduzir a pena. Se for diminuida para três partidas, ele estará liberado para atuar o restante da competição.