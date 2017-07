Brasil supera frio e vence Canadá em estreia na fase final da Liga Mundial

LEANDRO CARNEIRO CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia da seleção brasileira na Liga Mundial foi com sofrimento. E não foi devido às baixas temperaturas de Curitiba -o termômetro na quadra montada na Arena da Baixada estava em 16ºC. A equipe teve dificuldade para vencer o Canadá por 3 sets a 1, parciais de 25-21, 17-25, 25-19 e 25-19. O resultado deixa o Brasil em excelente situação para o último jogo do grupo contra a Rússia, na quinta-feira. Se os canadenses perderem para os russos na quarta-feira, a seleção entrará em quadra classificada para a semifinal, brigando apenas pela liderança.

O Brasil não teve tranquilidade em nenhum momento da partida. Sempre que conquistava uma vantagem, os canadenses se aproximavam e até viraram em algumas situações. O momento mais difícil do duelo foi na segunda parcial, quando o Canadá abriu grande vantagem e fechou em 25-17. No terceiro set, o duelo ficou equilibrado até o 16º ponto. A partir daí, o time de Renan Dal Zotto começou a deslanchar. Abriu três pontos de vantagem e esperou o adversário desmoronar, fazendo 25-19. Na quarta parcial, o Brasil começou a abrir vantagem antes dos 10 pontos. Na metade do set, já vencia os canadenses por 12 a 7 e não se perdeu mais em quadra. Administrou a diferença para fechar a partida em 25-19.

O melhor em quadra foi o oposto Wallace, que assumiu a responsabilidade de conduzir o Brasil para a vitória e pontuou em todos os fundamentos. A baixa temperatura em um jogo atípico de vôlei ao ar livre exigiu a adoção de aquecedores do lado de fora da quadra. Para ajudar a manter o calor, os atletas utilizaram roupa térmica por baixo do uniforme.