Bolsa fecha perto da estabilidade influenciada por feriado nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o feriado de Dia da Independência nos Estados Unidos, a Bolsa brasileira teve um dia de poucos negócios e oscilação tímida. A prisão do aliado do presidente Michel Temer e ex-ministro Geddel Vieira Lima colaborou para manter investidores afastados do mercado nesta terça (4). O Ibovespa recuou 0,08%, a 63.231 pontos. O volume financeiro foi de apenas R$ 2,530 bilhões. No mês passado, o giro médio diário foi de 7,01 bilhões de reais. As ações da Petrobras avançaram, com ajuste no preço da gasolina e anúncio de acordo com a chinesa CNPC para terminar as obras do Comperj. As ações preferenciais ganharam 0,56%, a R$ 12,43, enquanto as ordinárias subiram 0,30%, para R$ 13,32. Já os papéis da Vale recuaram após sequência de altas. As preferenciais cederam 0,14%, a R$ 27,37, enquanto as ordinárias caíram 0,10%, para R$ 29,62. DÓLAR A moeda americana também registrou pouca variação de preço nesta terça. O dólar à vista (referência para o mercado financeiro) subiu 0,11%, a R$ 3,3030. O dólar comercial ganhou 0,12%, a R$ 3,31. Os juros futuros operaram sem direção definida. O vencimento 2018 recuou de 8,84% para 8,83%. O contrato 2021 subiu de 9,98% para 10,02%.