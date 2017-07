Aluno curitibano fica em primeiro na classificação regional

(foto: Divulgação/Acesso)

Promovido no Paraná pela UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Olimpíada de Química é um evento do Projeto Nacional das Olimpíadas de Química, cuja primeira etapa aconteceu no final de junho, e classificou o aluno do Colégio Acesso, Bruno Dias do Nascimento como primeiro lugar Regional Curitiba e Região Metropolitana.

Com apenas 14 anos, foi a primeira vez que o aluno participou da Olimpíada, concorrendo com estudantes de 1º e 2º anos do Ensino Médio. Foram mais de mil inscritos nesta modalidade, e apenas 25 classificados passarão para a fase nacional e, posteriormente, internacional.

Estudante da sede Fazenda Rio Grande do Colégio Acesso, Bruno está no 1ª série do Ensino Médio e pretende prestar vestibular para Bacharel em Química pela UFPR – Universidade Federal do Paraná. Segundo o aluno, a Olimpíada é uma experiência mais que gratificante para quem ama esta matéria. “Para a segunda fase, estudei até seis horas diárias, e estou com o mesmo cronograma para a terceira fase da competição”, comenta.

O professor de química do Acesso, Leonardo Osiecki, afirma que Bruno é um grande destaque em sala de aula. “Ele vive a química. É um grande amante desta matéria e vai além da apostila e conteúdos que são passados em sala de aula”, diz o professor, reiterando que o sucesso do discente é digno de seu esforço, dedicação e curiosidade.

Mais que uma medalha, Bruno Dias do Nascimento deseja conquistar um lugar na história das Olimpíadas, abrindo com chave de ouro a trajetória de sua carreira na profissão.

Nesta segunda-feira (03/07), o aluno foi recebido pelo diretor-presidente do Grupo Acesso, José Luís Chong, que fez questão de parabenizar pessoalmente a conquista de Bruno. “É um orgulho para nossa instituição ter alunos que se interessam e destacam no cenário nacional”, afirmou o diretor.