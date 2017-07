Zagueiro troca o Real Madrid pelo Besiktas

Pepe (foto: Divulgação/Realmadrid.com)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Finalmente acabou a novela Pepe. Após deixar o Real Madrid no fim do seu contrato, o brasileiro naturalizado português foi anunciado nesta terça-feira (4) como novo reforço do Besiktas para a temporada 2017/2018. O defensor assinou contrato apenas dois dias depois do fim da Copa das Confederações, em que Pepe esteve presente e ajudou a seleção de Portugal a conquistar a terceira colocação do torneio.

Na equipe bicampeã turca, o zagueiro terá a companhia de seu compatriota Ricardo Quaresma. Após dez anos atuando pelo Real Madrid, Pepe deixou a equipe no fim de seu contrato e foi especulado em times como Paris Saint-Germain e Inter de Milão.

Nascido em Maceió (AL), o jogador de 34 anos deverá fazer a dupla de zaga da equipe turca com o brasileiro Marcelo, que já atuou pelo Santos no Brasil.