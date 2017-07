MEC libera R$ 347 milhões e eleva limite de empenho de universidades federais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC liberou R$ 347,22 milhões para universidades e institutos federais de todo o país aplicarem em manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil. Desse total, R$ 256,82 milhões serão repassados às universidades federais, incluindo hospitais universitários, e R$ 90,40 milhões para a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. As informações são da Agência Brasil. Mais R$ 2,64 milhões serão repassados ao Ines (Instituto Nacional de Educação de Surdos), ao IBC (Instituto Benjamin Constant) e à Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). O Ministério da Educação também aumentou o limite do orçamento de custeio para as universidades e institutos federais de 60% para 70%. O orçamento de capital, utilizado para adquirir equipamentos e fazer investimentos, passou de 30% para 40%. Os recursos estão previstos na Lei Orçamentária Anual de 2017. Segundo o MEC, essa elevação aumentará o limite de empenho em mais R$ 900 milhões para as universidades e os institutos federais em todo o país, e deverá cobrir as despesas de custeio e investimento das unidades de modo a não comprometer o funcionamento das instituições.