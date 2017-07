Paraná é o quarto com maior prejuízo nas bilheterias

Paraná na Vila Capanema: média de 3.369 pagantes na Série B (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube acumulou prejuízo nas bilheterias da Série B de 2017 até agora. Nos cinco jogos na Vila Capanema pela competição, ficou com saldo negativo de R$ 34 mil. Só três clubes tiveram resultados piores: América-MG (R$ 189 mil), Oeste (R$ 133 mil) e Guarani (R$ 53 mil).

A média de público do Paraná é de 3.369 pagantes por jogo. É a 11ª entre os 20 times da Série B.

O clube acumula prejuízo porque nas bilheterias são considerados apenas os ingressos vendidos. Os sócios que vão ao estádio não entram nesse cálculo – pois pagam mensalidade e não compram entradas para cada partida.

Contra o Figueirense, por exemplo, o Paraná teve 3.519 pagantes no estádio. Desse total, porém, 1.948 eram sócios. Ou seja, apenas 1.571 pagaram ingresso. Além disso, o borderô da partida (documento oficial relativo à bilheteria) traz uma série de despesas e descontos.

Contra o Figueirense, o Paraná pagou R$ 33 mil para o chamado “quadro móvel” (segurança, portaria, ambulâncias e sistema de som), R$ 7.600 mil para a arbitragem e R$ 6 mil de INSS. Com isso, aquela partida registrou prejuízo de R$ 7 mil para o clube.

Com a baixa venda de ingressos, as principais fontes de receita do Paraná são as cotas de televisionamento, as mensalidades dos sócios e os patrocínios.

Entre os 20 clubes da Série B, 13 registraram lucro com as bilheterias e sete, prejuízo. Os que mais ganharam dinheiro até agora são Internacional (R$ 996 mil), Santa Cruz (R$ 355 mil), Goiás (R$ 287 mil) e Ceará (R$ 255 mil).

As maiores médias de público da competição são: Internacional (18.593 pagantes por jogo), Ceará (12.587), Santa Cruz (6.867), Paysandu (5.198), Goiás (4.511) e Juventude (3.845).