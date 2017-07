Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 4,5% a partir desta quarta

(foto: Franklin de Freitas)

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta terça (4) a redução do preço do gás de cozinha em 4,5%. Os novos preços entram em vigor nesta quarta (5), conforme previsto pela nova política da companhia para o combustível. O corte anunciado nesta terça será aplicado no gás liquefeito de petróleo (GLP) vendido em botijões de 13 quilos, mais consumido em residências, que passou a ser ajustado uma vez por mês, segundo política anunciada pela companhia no início de junho. A empresa estima que, se o repasse for integral, o preço do botijão cairá 1,5%, ou R$ 0,88. No mês passado, a empresa havia aumentado o preço do produto em 6,7%. Na segunda-feira (3), a companhia anunciou um corte de 5% no preço do GLP vendido em vasilhames maiores, mais usados por consumidores industriais e comerciais. Os dois produtos têm preços diferentes desde 2003, quando o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) definiu que o gás vendido a residências deveria ser mais barato do que o combustível vendido a indústria e comércio.