A policial civil acusada de matar uma copeira durante uma festa, no dia 23 de dezembro do ano passado, vai a júri popular. A decisão foi tomada nesta terça-feira (4) pelo juiz Daniel Surdi Avelar, da 2.º Vara do Tribunal do Júri. A policial teria atirado por causa do barulho da festa. Ela teria atingido a copeira Rosária Miranda da Silva, que morreu no hospital. A investigatora responder por homicídio doloso. O juiz Daniel Surdi Avelar negou a prisão preventiva da policial civil, que atuava no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria).