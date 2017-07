Dupla de Curitiba estreia na principal categoria do Brasileiro de Rally

A terceira edição do Rally de Piraquara será realizada nos dias 14, 15 e 16 de julho, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, e além de somar importantes pontos para o Campeonato Brasileiro de Rally, a prova será palco da estreia de uma dupla local na principal categoria do certame, a RC2 – para carros com tração integral e mais de 300 cavalos.

Em sua quinta temporada no Brasileiro de rally, terceira temporada dentro do mesmo carro, a dupla curitibana Leo Zettel / Fred Zettel, têm a oportunidade de competir na principal categoria do campeonato, a bordo de um Peugeot 207 XRC (carro com mais de 300 cavalos, tração integral e cambio sequencial).

Por ser o primeiro contato com o carro, a equipe acha difícil um resultado expressivo. Mas como de costume, o projeto será recordista de retorno de mídia. “Estamos aguardando essa estreia desde o começo do ano e, curiosamente, vai acontecer na etapa de casa”, comenda Leo. “É bom por contarmos com o apoio de todos os amigos e familiares, mas também aumenta a pressão, pois vencemos a edição do ano passado na categoria RC5”, completa o piloto.

Peugeot XRC

O conceito XRC é uma configuração de preparação desenvolvida pela ProMacchina Motorsport que coloca carros de produção na disputa da principal categoria do rally brasileiro.

Apesar de ser montado em qualquer modelo de carro, todos contam com uma mesma configuração técnica, proporcionando menor custo de manutenção e maior competitividade na categoria.

O carro que será utilizado pelos irmãos Zettel será o Peugeot 207 XRC que foi campeão brasileiro em 2015 nas mãos da dupla Maurício Neves / Leandro Ferrarini.

Carroceria: Peugeot 207 2 portas

Santo Antonio: Aço carbono, homologado CBA

Motor: V6 com 330 cavalos e 43 kgfm de torque

Combustível: Metanol

Cambio: Sequencial de 5 marchas

Tração: 4x4 integral

Suspensão: Independente com 300mm de curso

Peso: 1.350kg

Velocidade máxima: 202 km/h

Programação — O evento começa com uma largada promocional no centro da cidade na sexta feira (14) a noite. No sábado à tarde e domingo de manhã, pilotos e navegadores disputam 12 especiais, totalizando 150km de trechos cronometrados, para saber quem é o mais rápido.

Sexta-feira – 14/07/17

• 14:00h – Abertura do Parque de Apoio

• 18:00h – Largada Promocional

• 21:00h – Levantamento das especiais noturnas

• 23:00h – Encerramento das atividades

Sábado – 15/07/17

• 07:30h – Levantamento das especiais diurnas

• 11:30h – Encerramento do levantamento

• 12:53h – SS1 – Nova Tirol 1

• 14:16h – SS2 – Boatiatuva 1

• 14:36h – Parque de Serviços A

• 15:39h – SS3 – Nova Tirol 2

• 16:52h – SS4 – Botiatuva 2

• 17:22h – Parque de Apoio B

• 18:55h – SS5 – Santa Maria 1

• 19:58h – SS6 – Santa Maria 2

• 20:58h – Parque de Serviços C

Domingo – 16/07/17

• 08:33h – SS7 – Laranjeiras 1

• 09:06h – SS8 – Barragem 1

• 09:34h – SS9 – Laranjeiras 2

• 10:17h – SS10 – Barragem 2

• 10:42h – Parque de Serviços D

• 11:55h – SS11 – Laranjeiras 3

• 12:58h – SS12 – Botiatuva 3

• 13:23h – Parque Fechado Final

• 14:30h – Premiação

A mudança de categoria já estava no plano desta temporada, pois a dupla acredita que competindo na principal, poderão gerar um retorno de midia ainda maior para os patrocinadores e, quem sabe, obter resultados mais expressivos.

Os irmãos Leo Zettel e Fred Zettel contam com a estrutura da ProMacchina Motorsport, patrocínio da WZ Comm, Industrial Design e apoio da Apetrechos.com.br.