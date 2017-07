Flamengo inicia disputa com chilenos em busca de revanche na Sul-Americana

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Palestino (CHI) nesta quarta-feira (5), às 21h45, em Santiago, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Para os brasileiros, o duelo é uma tentativa de revanche, pois, em 2016, foi eliminado nesse mesmo torneio com uma derrota em casa para o time chileno. A partida também marca a estreia do Flamengo na Sul-Americana, pois a vaga foi obtida em decorrência da eliminação precoce na Libertadores. Diante do Palestino, o Flamengo põe à prova a boa fase que vive. Há quase um mês sem perder, o time dirigido por Zé Ricardo se recuperou no Campeonato Brasileiro, ocupa a terceira colocação e obteve 11 pontos nos últimos 15 disputados. Aumentando essa sequência, O Flamengo ainda tem uma vitória sobre o Santos na Copa do Brasil. E para tentar manter a boa fase, o Flamengo aposta em uma formação mesclada entre titulares e reservas para conter o desgaste de alguns jogadores. A ideia é também preservar os atletas para o confronto com o Vasco no próximo domingo, em São Januário, pelo Brasileiro. Dessa forma, alguns atletas ganham nova chance para mostrar serviço, como os atacantes Berrío e Leandro Damião, o argentino Mancuello e o zagueiro Rafael Vaz. A provável escalação do Flamengo será com: Thiago; Rodinei; Réver, Rafael Vaz, Renê; Rômulo, William Arão, Mancuello; Berrío, Leandro Damião e Vinícius Jr. Estádio: La Cisterna, em Santiago (CHI) Horário: 21h45 desta quarta Juiz: Fernando Rapallini (ARG)