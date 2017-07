Após polêmica, documentário Olavo de Carvalho vence o Cine PE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Jardim das Aflições", documentário de Josias Teófilo sobre o filósofo conservador Olavo de Carvalho, foi eleito o melhor filme da 21ª edição do Cine PE -eleito pelo júri e pelo público. O longa documental, que retrata o cotidiano do personagem e uma cidade no interior dos EUA, onde vive, também recebeu o prêmio de melhor montagem. O documentário esteve envolvido em uma polêmica, em maio, quando sete cineastas resolveram tirar seus filmes da competição em protesto contra a inclusão de "O Jardim das Aflições" e de "Real - O Plano por Trás da História", de Rodrigo Bittencourt, na mostra. O longa de Bittencourt, exibido fora da mostra competitiva, narra os bastidores do Plano Real. Os cineastas diziam que seu protesto era contra filmes "de direita". "Não imaginei que a seleção do festival fosse dar espaço a filmes claramente alinhados a uma direita extremista", disse Arthur Leite, diretor do curta "Abissal", na ocasião. VEJA A LISTA COMPLETA DE VENCEDORES DO CINE PE: CURTAS-METRAGENS PERNAMBUCANOS Melhor Filme - "Los Tomates de Carmelo" (PE), Danilo Baracho Melhor Direção - Danilo Baracho, "Los Tomates de Carmelo" (PE) Melhor Roteiro - Marcelo Cavalcante, "Marina e o pássaro perdido" (PE) Melhor Fotografia - Danilo Baracho, "Los Tomates de Carmelo" (PE) Melhor Montagem - Marcus Paiva, "Soberanos da Resistência" (PE) Melhor Edição de Som - Sérgio Kyrilos, "Marina e o pássaro perdido" (PE) Melhor Trilha Sonora - Carlos Ferrera, "Soberanos da Resistência" (PE) Melhor Direção de Arte - Felipe Soares, "Autofagia" (PE) Melhor Ator - Emanuel David D`Lúcard, "Autofagia" (PE) Melhor Atriz - Brenda Lígia, "Aqui Jaz" (PE) JURI POPULAR - "Autofagia" (PE), Felipe Soares PREMIO DA CRÍTICA - "Entre andares" (PE), Aline van der Linden e Marina Moura Maciel CURTAS-METRAGENS NACIONAIS Melhor Filme - "Diamante, o Bailarina" (SP), Pedro Jorge Melhor Direção - Day Rodrigues e Lucas Ogasawara, "Mulheres Negras: projetos de mundo" (SP) Melhor Roteiro - Olimpio Costa e Mauricio Nunes, "O Ex-Mágico" (PE) Melhor Fotografia - Pedro Maffei, "Retratos da Alma" (DF) Melhor Montagem - Márcio Miranda Perez, "Quando os dias eram eternos" (SP) Melhor Edição de Som - Jefferson Mandú, "O Ex-Mágico" (PE) Melhor Trilha Sonora - Claudio Nascimento, "O Ex-Mágico" (PE) Melhor Direção de Arte - Daniela Aldrovandi, "Diamante, o Bailarina" (SP) Melhor Ator - Eucir de Souza, "Sal" (SP) Melhor Atriz - Helena Albergaria, "O Tronco" (SP) MENÇÃO HONROSA DO JÚRI - "Luiza" (PR), Caio Baú JÚRI POPULAR - "Mulheres Negras: projetos de mundo" (SP), Day Rodrigues e Lucas Ogasawara PREMIO DA CRÍTICA - "O Ex-Mágico" (PE), Olimpio Costa e Mauricio Nunes PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS "Diamante, o Bailarina" (SP), Pedro Jorge LONGAS-METRAGENS: Melhor Filme - "O Jardim das Aflições" (PE), Josias Teófilo Melhor Direção - Edu Felistoque, "Toro" (SP) Melhor Roteiro - Edu Felistoque, Julio Meloni, "Toro" (SP) Melhor Fotografia - Alex Lopes, João Atala, Raul Salas, Natalia Sahlit, Inti Briones, "O Crime da Gávea" (RJ) Melhor Montagem - Matheus Bazzo e Daniel Aragão, "O Jardim das Aflições" (PE) Melhor edição de som - Guilherme Picolo, Lucas Costabile, "Toro" (SP) Melhor Trilha Sonora - Nancys Rubias , She Devils , Kumbia Queers, "Los Leones" (MG) Melhor Direção de Arte - Lúcia Quental, "O Crime da Gávea" (RJ) Melhor Ator Coadjuvante - Rodrigo Lampi, "Toro" (SP) Melhor Atriz Coadjuvante - Aline Fanju, "O Crime da Gávea" (RJ) Melhor Ator - Mário Bortolotto, "Borrasca" (SP) Melhor Atriz - Simone Spoladore, "O Crime da Gávea" (RJ) JURI POPULAR - "O Jardim das Aflições" (PE), Josias Teófilo PREMIO DA CRÍTICA - "Los Leones" (MG), André Lage