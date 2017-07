Relespública e Edgard Scandurra tocam juntos em Curitiba

(foto: Divulgação)

Edgard Scandurra vem a Curitiba a convite da banda Relespública para tocar músicas dos seus discos solo e os hits que marcaram época no IRA. As canções da Relespública, conhecidas dos fãs e também algumas músicas de suas maiores influências como The Who, The Jam, The Kinks, Beatles e muito mais. No bar, a cerveja é gratuita das 20h30 até 23h. Não fique fora dessa, garanta seu ingresso antecipadamente.

Serviço

Local: Empório São Francisco

Data: 12 de julho

Endereço: Rua Carlos Cavalcanti, 1138 - São Francisco

lngressos: R$20,00 Feminino e Masculino

Informações e reservas: 3222 0301

Capacidade: 390 pessoas