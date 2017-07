Governo anuncia programas para aumentar renda e oferta

Governador Beto Richa no lançamento dos programas: apoio e recursos técnicos (foto: Arnaldo Alves/ANPr)

Gerar renda e reduzir desigualdades e pobreza no campo, apoiar a comercialização da produção e o acesso da população a alimentos nutritivos, apoiar a instalação de estabelecimentos que ofertem refeições a preços acessíveis são os objetivos dos programas lançados pelo Governo do Estado, nesta terça-feira (4).

São quatro programas — Mais Renda no Campo, Compra Direta Paraná, Restaurantes Populares e o Banco de Alimentos — que juntos somam investimentos de R$ 43,6 milhões. O maior aporte vai para o Mais Renda no Campo, que terá R$ 17,5 milhões para ações que estimulam a geração de renda e a redução da pobreza e da desigualdade social no campo. São R$ 5 milhões do Fundo de Combate à Pobreza e R$ 12,5 milhões do Pró-Rural, oriundos de financiamento do Banco Mundial.

Serão apoiados projetos técnicos propostos por organizações da agricultura familiar, como associações e cooperativas, que promovam o aumento da produção, o processamento de alimentos e o acesso a alimentos diversificados e de qualidade.

Já o programa Compra Direta Paraná receberá R$ 15 milhões do Fundo de Combate à Pobreza, para compra de produtos da agricultura familiar, que serão doados para entidades sociais que cuidam de pessoas vulneráveis. A previsão é beneficiar cerca de 3.000 agricultores familiares e em torno de 1.200 entidades sociais no Estado. Haverá um limite de compra de alimentos dos agricultores familiares de até R$ 6,5 mil por CPF, por ano.

Restaurantes

O programa Resataurantes Populares vai contar com R$ 10 milhões este ano, para implantação de estabelecimentos que ofereçam refeições a preços acessíveis, para populações mais vulneráveis socialmente. Os restaurantes, serão administrados em parceria com prefeituras, e vão oferecer refeições saudáveis, balanceadas nutricionalmente, produzidas em processos seguros e servidas em locais apropriados e confortáveis.

O programa Banco de Alimentos, que já funciona na Ceasa Paraná, será reforçado com recursos de R$ 1,1 milhão para atuar com mais eficiência nas unidades da central em Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina e Maringá. Está prevista a modernização dessas estruturas, com ampliação do suprimento de gêneros alimentícios que serão distribuídos à população em situação de insegurança alimentar.