Após ser afastado por doença, Chris Bosh é dispensado pelo Miami Heat

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Miami Heat anunciou nesta terça-feira (4) a dispensa de Chris Bosh. O ala-pivô, de 33 anos, foi impedido pela NBA de jogar profissionalmente após exames médicos indicarem a presença de coágulos de sangue em uma perna e em um pulmão do jogador. No site da franquia, o presidente Pat Riley divulgou uma nota onde demonstra apoio ao ídolo e prometeu que a camisa de número 1, utilizada por Bosh, será aposentada. "Estaremos sempre dívida com ele pelo jeito como ele mudou esse time e o levou a quatro finais e dois títulos da NBA. Ele é, sem dúvidas, um dos maiores jogadores da história dessa franquia. O número 1 nunca mais será usado por outro jogador e nós esperamos poder aposentar sua camisa logo. Hoje, estamos ambos seguindo em frente, mas desejamos a Chris, Adrienne e toda sua família nada além do melhor", disse. Desde 2015, Chris Bosh vem sofrendo com a doença e não joga desde o dia 09 de fevereiro de 2016, quando foi afastado. Ainda em setembro, ele fez um exame para saber se poderia voltar ainda na temporada 2016-17, mas foi vetado. Bosh chegou ao Miami Heat em 2010 e, junto com LeBron James e Dwayne Wade, conquistous dois títulos da NBA em 2011-12 e 2012-13, além de ter participado 11 vezes do Jogo das Estrelas.