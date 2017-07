Alunos de atelier de museu fazem exposição

Mostra dos alunos do Atelier de Arte: diversidade (foto: Divulgação)

Os alunos do Atelier de Arte do Museu Alfredo Andersen apresentam a produção do primeiro semestre deste ano na mostra coletiva Profundidade abissal, que abriu no dia 27 de junho. A exposição permanece até 7 de agosto de 2017 e a entrada é gratuita.

São pinturas e objetos em cerâmica produzidos pelos alunos sob orientação dos professores Luiz Lavalle Filho, Juliana Pimenta e Soraia Savaris. Compõem a mostra coletiva as obras de Amélia Regina Nhiemetz Born, Ana Paula Málaga Carreiro, Ângela Sofia Dal Col, Bruno Romã, Caroline Pertile, Claudia Inês Parellada, Edilene Luiz Osório, Elaine Drehmer de Almeida Cruz, Elisane Piano, Gabriel Babolim, Gladimir do Nascimento, Jocimara Rocha Miquelissa, José Ronaldo Francisco Ribeiro, Laís Valério Gabriel, Lizete Zem Wolf, Mara Bufrem Bossan Senna, Marcelo Le, Maria Loreto Donoso, Marlene Suely Ribeiro Chaves, Maurício Luis Viecili, Miriam Pereira Canfield, Paula Souza da Silveira, Rosana Fátima de Freitas, Sandra Regina Carminati Guimarães, Silvana Lucia Cordeiro, Simone Montenegro Kraemer e Symone Komiyama.

SERVIÇO

O quê: Mostra coletiva “Profundidade abissal” com a produção dos alunos do Atelier de Arte Alfredo Andersen

Quando: até 7 de agosto de 2017

Entrada gratuita

Onde: Museu Alfredo Andersen

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco. Curitiba-PR

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h

Fonte: SEEC