Torcedor é multado por imitar macaco em jogo na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de quatro anos, o Superior Tribunal de Justiça de Valência condenou um torcedor do Elche a pagamento de uma multa de 4 mil euros (R$ 15 mil) e banimento dos estádios por um ano. Em 2013, ele imitou um macaco quando o lateral do Granada Allan Nyom se aproximou de uma das laterais do campo. O caso aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Membros de uma torcida organizada do Elche começaram a gritar "macaco, macaco, uh, uh, uh" para Nyom e fizeram gestos com os braços simulando os movimentos do animal. Na ocasião, Nyom se irritou com o ocorrido e chutou uma bola em direção aos torcedores. Por causa disso, acabou recebendo cartão amarelo. O incidente foi registrado na súmula da partida e os megafones do estádio chegaram a pedir para que os torcedores parassem com as ofensas. Depois do ocorrido, o Elche emitiu um comunicado oficial repudiando a atitude de seus torcedores. O clube acabou se livrando de qualquer punição. A partida terminou em vitória do Granada por 1 a 0.