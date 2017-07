Drica Moraes volta à comédia em 'A Fórmula'

Aos 47 anos, Drica Moraes vem de uma sequência de papéis densos na TV e também no cinema. Na novela Império, de 2014, a atriz incorporou a vilã Cora, que era obcecada pelo Comendador (Alexandre Nero). Com a trama em andamento, no entanto, Drica teve problemas de saúde e, por recomendação médica, precisou se afastar e foi substituída por Marjorie Estiano, que tinha feito Cora na primeira fase do folhetim. Drica voltou à cena na elogiada novela Verdades Secretas (2015), como Carolina, um papel repleto de nuances, entre a fragilidade e a loucura. No ano seguinte, na minissérie Justiça, viveu a problemática Vânia, casada com Antenor (Antônio Calloni) e amante de Maurício (Cauã Reymond).

Agora, na série A Fórmula, que estreia amanh, na Globo, Drica voltará à comédia. Na história, ela vive a cientista Angélica que, depois de 30 anos, reencontra um antigo amor, Ricardo (Fábio Assunção). E diz que está feliz com esse momento. “Foram Império, Verdades Secretas e Justiça, no meio do caminho, fiz um filme da Daniela Thomas, chamado O Banquete, que ainda não foi lançado. Também é um trabalho muito denso, quase trágico. São trabalhos que se situam no lado trágico, e fiquei com muita vontade de voltar para o mundo mais leve, ter esse recorte, o olhar do humor sobre essa desgraça que marca o planeta Terra”, diz Drica. “Está sendo muito bom poder transitar de novo num lugar leve, de humor e de afeto. O tema de juventude eterna. Acredito que essa busca seja um pouco a de um verdadeiro sentido da vida”.

Drica conversou com o Estado antes da confusão em que Assunção se envolveu no último fim de semana, em Arcoverde, sertão de Pernambuco, onde o ator estava para divulgar um filme. Em seu Instagram, a atriz postou um vídeo em que saiu em defesa dele. “Sou amiga do Fábio, acabei de rodar uma série para a televisão com o Fábio e ele é uma das pessoas mais preparadas para o convívio social que eu conheço. Pro convívio profissional, político, social. É uma pessoa que tem um olhar para qualquer ser humano ao redor dele extremamente carinhoso”, disse ela. A série, que já está toda gravada, foi mantida na programação.