Biblioteca Pública tem 2 mil novos livros

A Biblioteca Pública do Paraná disponibiliza para empréstimo 2 mil novos livros. Deste total, 500 exemplares são destinados ao projeto Caixa Estante, coordenado pela Divisão de Extensão.

Realizada em parceria com a Renault, a aquisição faz parte da política de renovação de acervo iniciada no começo de 2011 — desde então, mais de 20 mil livros já foram adquiridos pela Biblioteca Pública do Paraná, que possui um acervo com mais de 700 mil volumes. Os livros ficam em exposição, disponíveis ao público, no hall térreo.

Já cadastrados no acervo da BPP, os dois mil novos títulos contemplam diversas áreas do conhecimento, como Engenharia, Medicina, Direito e Psicologia, além de títulos de literatura infantil. Há ainda uma variedade de obras de literatura brasileira contemporânea, de autores como Raphael Montes, Ricardo Lísias, B. Kucinski, Antonio Prata e também de nomes consagrados, entre eles Carlos Drummond de Andrade, Lima Barreto, Manoel de Barros e Mário de Andrade.

Foram adquiridos títulos científicos, com destaque para Introdução à engenharia, de Holtzapple e Reece, e A origem das espécies, de Charles Darwin. A aquisição contemplou best-sellers internacionais, de autores como John Grisham, Emily Giffin e Sylvia Day, incluindo ainda clássicos da literatura russa, entre os quais romances de Fiodor Dostoiévski, como Crime e castigo, O idiota e Os irmãos Karamázov.

O diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira, afirma que esta aquisição tem como finalidade atualizar o acervo e oferecer aos usuários uma variedade de títulos de áreas diversas.