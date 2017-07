Oficinas e exposições agitam o Museu da Gravura em julho

Oficinas e exposições movimentam o Museu da Gravura no mês de julho: litografia (foto: Divulgação)

Técnicas de litografia artística, litografia e seus processos para produção de imagens, gravura em metal e linoleogravura são as Oficinas de Férias que o Museu da Gravura Cidade de Curitiba oferece em julho. É a pausa para o criativo, explica a coordenadora do Museu, Juliana Leonor Kudlinski. “É o momento de desenvolver, incrementar, potencializar o trabalho criativo”, diz Juliana.

As oficinas acontecem em vários horários e em todos os níveis e são uma ótima opção para quem não vai viajar nas férias. No final, é feita uma exposição com os trabalhos dos alunos e artistas. “Também vamos mostrar ao público os rótulos e gravuras do acervo do Museu”, conta Juliana.

A litografia, explica a coordenadora, é um processo de reprodução de imagens que utiliza como matriz uma pedra calcárea, na qual o desenho é gravado com material gorduroso. “Não há necessidade de incisões ou cortes, é um processo químico, no qual água e material gorduroso não se misturam”, conta.

Luna Kock Rio Apa é artista plástica, formada pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap) e atualmente, aluna do curso de Gravura em Metal. “Eu acho os cursos excelentes, a gente aprende muita coisa e os professores são ótimos”, diz a artista.

Luna dá uma dica aos que querem participar, “É só ter vontade. Tem muitas técnicas, técnicas de manchas, de composição e não é necessário conhecer técnicas de desenho. Os cursos são abertos, acessíveis e têm um preço justo, é um investimento válido”, avalia Luna, que já fez também litografia em 2012.

Há nove anos trabalhando no Museu da Gravura e há dois anos como professor, o artista plástico, Vinícius Buzzatto conta que o Museu é muito mais que um espaço cultural. “É um ótimo lugar para o convívio humano, que é muito intenso. Convivemos com artista de linguagens diferentes, fotógrafos, pintores, litográficos, entre outros. Mais do que arte, mais do que cultura, esse convívio pessoal, essa troca de experiência que acontece aqui é muito importante”, afirma o professor.

Serviço

Oficinas de Gravura de Julho

Local: Museu da Gravura Cidade de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Solar do Barão, Centro).

Fone: (41) 3321-3367 | Email: museudagravura@fcc.curitiba.pr.gov.br

PROGRAMAÇÃO