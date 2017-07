Santos pede mudança e jogará no Pacaembu contra o Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta terça-feira mudança em dois jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Marcado previamente para as 21h, o jogo entre Santos e Chapecoense, que ocorrerá na Vila Belmiro pela 15ª rodada do torneio no dia 19 de julho, agora foi marcado para as 19h30. O horário do jogo foi mudado para respeitar o intervalo regulamentar de Vitória x Chapecoense, que ocorrerá no dia 22, às 16h, pelo mesmo torneio. O outro jogo remarcado será na rodada seguinte, entre Santos e Bahia. Previsto inicialmente para ocorrer na Vila Belmiro, às 19h do dia 22 de julho, a partida agora vai acontecer no Pacaembu, dia 23, às 11h. A mudança de local foi solicitada pelo Santos, e a de horário foi um pedido da Rede Globo, para atender a grade de programação da emissora. Esse não será o único jogo que o Santos fará em São Paulo nos próximos dias. O clube já havia acertado anteriormente que a partida contra o Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro no dia 2 de agosto, também vai acontecer no Estádio do Pacaembu.