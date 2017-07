Botafogo faz trocas e inscreve Jefferson e mais dois na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Botafogo realizou três das seis alterações a que tem direito para as oitavas de final da Libertadores. Jefferson, Marcos Vinícius e Arnaldo, antes fora da relação da competição internacional, agora podem entrar em campo pelo time alvinegro. Sassá, Jonas, Marcinho, Diego, Joel e Montillo deixarão a lista do Botafogo para a entrada dos novos atletas. Três vagas já foram ocupadas e outras três poderão entrar até 48h antes da segunda partida das oitavas de final da competição. Luis Ricardo, além de um atacante e um centroavante é a tendência para ocupar tais vagas. Léo Valência negocia com o Botafogo e pode ocupar uma delas. O centroavante é quem vive situação delicada e ainda não se tem nenhuma maior informação sobre o assunto. Luciano mantém negociação, mas estagnada no momento. A estreia do Botafogo no mata-mata, contra o Nacional, acontece nesta quinta-feira, às 21h45, em Montevidéu. A provável escalação do Botafogo para a partida é: Gatito Fernandez; Emerson Santos, Joel Carli, Emerson Silva (Igor Rabello) e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes (Camilo) e João Paulo; Pimpão e Roger. As dúvidas são justamente Igor Rabello, que pode ser preterido pela experiência de Emerson Silva. Já Matheus Fernandes retorna após lesão. Se estiver em boas condições deverá ser titular, muito provavelmente na vaga de Camilo.