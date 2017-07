Julho é mês de brincar

Colônia de férias começam na próxima semana, com programação em Curitiba e região (foto: Divulgação)

Julho é mês de férias escolares. E para quem vai ficar em Curitiba e procura alguma atividade para os filhos, há diversas colônias de férias programadas, algumas gratuitas e outras pagas. As 24 unidades de serviço do Sesc PR receberão no mês de julho uma programação recreativa e dinâmica com a chegada da edição de inverno do Sesc Brincando nas Férias.

As atividades serão ofertadas a crianças com faixa etária de 6 a 12 anos — dependentes de comerciários ou usuários da entidade. Em Curitiba as atividades acontecem no Sesc Portão e no Esquina. Consulte a unidade do Sesc PR mais próxima e confira detalhes sobre a programação, valores e disponibilidade de vagas.

O Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP) promove uma colônia de férias para crianças e adolescentes. A programação é composta por oficinas que começam a partir da próxima segunda-feira. Os cursos são ofertados, em Curitiba, de segunda a sexta-feira. Cada oficina tem o valor de R$ 50.

Entre os dias 11 e 21 de julho, a Mercadoteca promove uma série de atrações especiais para as crianças que estão em férias escolares. A programação, batizada de Mercadoteca Kids, foi elaborada para receber crianças de 3 a 12 anos, em atividades variadas e muito divertidas.

As inscrições para a Mercadoteca Kids podem ser feitas na própria Mercadoteca (Rua Paulo Gorski, 1309) até 48 horas antes da atividade.



O Shopping São José também preparou inúmeras atividades para todas as idades. Sucesso em 2015, o Arvorismo é destaque novamente na Praça de Eventos do Shopping até 6 de agosto. A Colônia de Férias Especial acontece no Teatro Casa da Árvore. A colônia funciona nos dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho, das 13h30 às 18 horas.

Museu — Desde ontem, o Museu Oscar Niemeyer (MON) tem inscrições abertas para a 6ª edição da “Colônia de férias no MON”. Entre os dias 18 e 21 de julho, terça a sexta, das 14 horas às 17h30, as atividades serão voltadas para crianças a partir de cinco anos — obrigatoriamente acompanhadas pelos pais ou responsáveis — que poderão participar diariamente de oficinas, dinâmicas, visitas mediadas às exposições, apresentações artísticas e teatrais.

São 60 vagas diárias disponíveis para a programação completa, com o valor de R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). O público poderá também adquirir ingresso somente para as apresentações teatrais, com o valor de R$ 20,00 e R$ 10,00, com capacidade para 340 pessoas. Ambas as programações incluem a entrada ao museu. Quem optar pela programação completa receberá um lanche elaborado exclusivamente para a Colônia.