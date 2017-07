Votação de pacote de ajuste fiscal custou R$ 202 mil

PMs na Ópera de Arame, durante a votação do pacote (foto: Franklin de Freitas)

A votação de cinco projetos do pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca (PMN) pela Câmara Municipal de Curitiba, na Ópera de Arame, na semana passada, custou ao todo R$ 202 mil aos cofres públicos. O valor é o resultado da soma das despesas do Legislativo com a infraestrutura das duas sessões dos dias 26 e 27, e dos gastos do governo do Estado para garantir a segurança dos vereadores. A votação foi transferida para a ópera por sugestão da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) depois que as duas tentativas anteriores de votar as medidas terminou com a invasão do Palácio Rio Branco, sede da Câmara, por servidores contrários ao pacote.

De acordo com a direção do Legislativo, a Casa gastou R$ 101.217,00 com a locação de espaço, contratação de contratação de prestadores de serviços e fornecedores. OutrosR$ 101.361,00 foram gastos pela Sesp com o pagamento de diárias dos policiais militares deslocados do interior do Estado para a operação.

A despesa foi justificada pelo presidente da Câmara, vereador Serginho do Posto (PSDB), por questão de segurança. “Qual o custo de uma vida ou da integridade física das pessoas?”,questionou o tucano. “Em que pese a Câmara ter cumprido o seu papel e dialogado por diversas vezes com servidores, sindicatos e prefeitura, manifestantes paralisaram as atividades da Câmara quatro vezes. Houve invasões, vereadores e servidores ficaram sem poder entrar ou sair e alguns ainda relataram agressões. A democracia teve um custo por causa desses protestos”, afirmou o parlamentar.

“As manifestações são legítimas, mas elas não podem impedir o livre e democrático exercício constitucional do funcionamento da Câmara Municipal e muito menos danificar ou deteriorar o patrimônio”, sustenta o primeiro-secretário da Câmara, vereador Bruno Pessuti (PSD).

O segundo-secretário do Legislativo, Mauro Ignácio (PSB), lembrou que a transferência temporária do local de sessões foi aprovada pelos vereadores. “Votamos em plenário, e a maioria absoluta decidiu. Eu também gostaria que a votação fosse na Câmara, no local onde fazemos o nosso juramento. Mas o que buscamos foi a preservação da vida. Não quisemos que essa votação fosse manchada por sangue”, defendeu.

Dos recursos utilizados pela Câmara, R$ 20 mil foram despendidos na locação do espaço pagos à empresa DC Set, que administra a Ópera de Arame. Outros R$ 68,7 mil foram usados para a prestação de serviços, como montagem e desmontagem da estrutura, cabeamento, transmissão junto empresa AS Sul Eventos Eireli, que também detém exclusividade sobre o espaço. A Câmara também gastou outros R$ 7,9 mil com a locação de grades que cercaram a Ópera de Arame nos dois dias de votação. “Refizemos o plenário da Câmara, com a montagem de mesas e cadeiras, microfones, sistema de votação e a transmissão das sessões”, disse Serginho do Posto.

Confronto - Segundo a Secretaria de Segurança, 1.061 policiais foram mobilizados no dia 26, quando ocorreu a primeira votação dos projetos. Na ocasião, houve intenso confronto entre os PMs e manifestantes contrários às medidas, com 24 feridos, entre eles, segundo a Pasta, 14 policiais e dez manifestantes.

As medidas aprovadas incluem o aumento de 11% para 14% das contribuições dos servidores para a previdência municipal a partir de 2018 e o saque de R$ 600 milhões do fundo de aposentadoria pela prefeitura; o adiamento da data-base do reajuste salarial anual do funcionalismo de março para outubro; o leilão de dívidas da prefeitura e a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal municipal.