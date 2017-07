Festival vai ocupar 15 espaços de Curitiba

Festival tem cores (foto: Divulgação)

Entre os dias 15 e 22 de julho, Curitiba será palco de um dos maiores festivais de criatividade urbana do país: o Subtropikal. O evento vai envolver mais de 15 espaços em diversos bairros da capital paranaense em sua programação oficial, que contará, também, com dezenas de atividades gratuitas ao longo de uma semana.

Durante o Subtropikal, o público terá a oportunidade de participar de cursos, workshops e palestras gratuitas. No espaço “Naquela Casa do Centro Europeu” (Avenida Benjamin Lins, 935), um dos principais endereços do Subtropikal, serão realizadas, por exemplo, os talks “Alimentação Emotiva”, “Tatue como uma garota”, “Mercado Musical Independente”, “Mulheres na mídia: novos olhares possíveis” e “Inovação e criatividade em foco”, além do painel relâmpago “15x15” assinado pela Escola de Criatividade.

Marcas como A Grande Escola, Make Mag, Aldeia Coworking e Women's Music Event estarão apresentando atividades no espaço, livre de ingressos, mas com capacidade limitada. Para os pequenos, nos dias 15 e 16 de julho, será realizada a Oficina Minha Pequena Horta, em parceria com a Esalflores, também no espaço “Naquela Casa do Centro Europeu". Já no dia 21 de julho, o Subtropikal aporta na Rua da Cidadania do Cajuru com algumas ações especiais, entre elas uma incrível oficina de turbantes realizada pelas fundadoras do coletivo Por Mais Turbantes nas Ruas, de Aracaju (SE).

O evento teve sua primeira edição em agosto de 2016, quando ocupou espaços como o Teatro do Paiol e a Ópera de Arame e deixou como legado para a cidade um mural de 400 metros quadrados pintado no edifício do Moinho Rebouças.