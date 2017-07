Assembleia vota LDO de 2018

A Assembleia Legislativa vota hoje, em primeiro turno, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado para 2018. A principal polêmica envolve a intenção do governo de manter a suspensão por tempo indeterminado da data-base do reajuste salarial anual dos servidores públicos. O texto repete redação já aprovada na LDO de 2017, que suspende a data-base sob a alegação de que os gastos do Estado com pessoal já estariam no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ontem, a comissão de Orçamento da Casa rejeitou emenda da oposição que pretendia suprimir da proposta os artigos 29 e 30, que estabelecem limites para as despesas com pessoal, suspendendo os pagamentos dos reajustes, progressões e promoções dos servidores para também para o ano que vem. O bloco oposicionista agora vai tentar coletar 18 assinaturas entre os 54 parlamentares, para que a emenda seja votada em plenário. “O governo está repetindo na LDO de 2018 a mesma inconstitucionalidade cometida na proposta de 2017”, afirmou o líder da oposição, deputado Tadeu Veneri (PT).