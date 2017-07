Pré-candidato ao governo do Estado para 2018, o ex-senador Osmar Dias (PDT) segue se movimentando, mesmo que discretamente, em busca de apoio para a disputa. Na segunda-feira, recebeu o ex-deputado federal e ex-secretário da Educação, Flávio Arns, que deixou o PSDB recentemente. Ontem, reuniu-se com os cinco vereadores do PDT de Curitiba: Toninho da Farmácia, Zezinho Sabará, Tito Zeglin, Jorge Brand “Goura” e Marcos Vieira.

Multas

O prefeito Rafael Greca (PMN) encaminhou à Câmara Municipal de Curitiba um projeto para regulamentar as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jaris), responsáveis pela análise de recursos de multas de trânsito na Capital. Segundo a prefeitura, existem atualmente 30 mil processos que aguardam análise pela Secretaria Municipal de Trânsito (Setran), que somados às imposições de penalidades e às respectivas notificações representam aproximadamente 400.184 infrações.

Impacto

A administração da Capital calcula que considerando um valor médio de R$ 100 por auto de infração, estariam represados nas estruturas de trânsito um valor estimado em mais de R$ 40 milhões, o que também justificaria o incremento de nove membros na estrutura administrativa das Jaris e também da Defesa de Autuação. Pelo projeto, os nove membros seriam julgadores com mandato de dois anos, podendo recondução ao cargo, e de livre nomeação do prefeito. O impacto financeiro previsto será de R$ 194.250,00 para 2017 e de R$ 455 mil para 2018.



Devolução

Oito dos nove vereadores que exerceram mandato na Câmara Municipal de Jaguariaíva (Norte Pioneiro) em 2007 terão de devolver o dinheiro que receberam acima dos limites legais. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) que julgou irregulares as contas do Legislativo de responsabilidade do então vereador Fábio Benato, presidente da Câmara Municipal na época.

Limite

O motivo foi a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado em lei e a ausência de publicação do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao primeiro semestre de 2007. Além disso, a unidade técnica apontou a falta de retenção das contribuições dos vereadores ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a extrapolação do limite de despesas da Câmara. Foi identificado ainda o o recebimento acima dos limites legais na remuneração dos vereadores naquele ano.

Corrupção

O Ministério Público Estadual (MPE) entrou com denúncia na Justiça contra 11 pessoas pelos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, entre elas o ex-prefeito de Antonina (Litoral), João Ubirajara Lopes, e quatro ex-vereadores. De acordo com a ação, entre 2013 e 2014, o grupo teria feito parte de um esquema de pagamento de propina aos vereadores para impedir a abertura de um processo de cassação contra o prefeito. Além deles, foram acusados pelo MPE dois ex-secretários, dois ex-procuradores da prefeitura, um ex-assessor administrativo da prefeitura e o ex-diretor da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Carlos de Souza.

Mensalinho

No último domingo, uma reportagem exibida pelo programa Fantástico da Rede Globo mostrou um vídeo em que um vereador aparece beijando um maço de dinheiro que teria recebido de propina. Os vereadores também foram acusados de receber um “mensalinho” do prefeito. Já o ex-diretor da Appa foi denunciado por supostamente financiar as propinas pagas aos vereadores e também ao prefeito.