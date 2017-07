São Paulo negocia e aguarda 'sim' de Dorival

GIANCARLO GIAMPIETRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo aguarda a resolução de questões particulares do técnico Dorival Júnior para anunciá-lo como sucessor de Rogério Ceni. O diretor executivo de futebol, Vinicius Pinotti, se encontrou com Dorival nesta terça-feira (4) em Florianópolis para tratar da negociação. Nesta terça (4), o presidente Leco preferiu despistar sobre um acerto com o treinador. "Já foi falado, mas não há nada conclusivo. É um processo que não se resolve num estalar de dedos. Exige algumas reflexões. Esperamos acertar com ele ou com outro nos próximos dias", disse. Dorival Júnior começou o Brasileiro como técnico do Santos, mas foi demitido em 4 de junho. Depois de boas campanhas em 2015 e 2016, havia grande expectativa no clube em torno do time nesta temporada. Quando contrastada com o primeiro semestre oscilante, essa expectativa gerou pressão e a subsequente demissão do treinador. Ainda assim, no momento em que a cúpula são-paulina decidiu pela saída de Rogério Ceni, o nome de Dorival surgiu como consenso. O São Paulo começou a semana posicionado na zona de rebaixamento do principal campeonato nacional, em 17º. Desde a adoção desse sistema, a equipe só havia frequentado a zona de risco em seis oportunidades: 2003, 2005, 2008, 2009, 2012 e 2013.