CASA BAZAAR une arquitetura, design e moda

A CASA BAZAAR, evento que repaginou a loja Bazaar Fashion, com produção de Marcos Slaviero e curadoria de Andrea El Omeiri, Márcia Cardoso de Almeida e Solange Elias, homenageia estilistas e designers, em uma iniciativa inovadora que une arquitetura, decoração e moda. Abaixo alguns ambientes que utilizaram mobiliário da Villa Batel Decor em toda a sua composição.

Lounge para Fatima Scofield

O contemporâneo lounge assinado pelas arquitetas Luciana Olesko e Maria Fernanda Lorusso, em homenagem à empresária Fatima Scofield, foi pensado para pessoas sofisticadas. Ambientado com uma linha de móveis contemporâneos, prevalecem o nude com detalhes em dourados e toques no verde, cor do inverno 2017. A inspiração veio do trabalho impecável da homenageada, com formas que valorizam a silhueta da mulher.

Varanda e Café Casa Bazaar para Helo Rocha

Coube a arquiteta Sabrina Becker o desafio de ambientar dois espaços: A Varanda e o Café, ambos em homenagem à estilista Helo Rocha. Na Varanda, o foco está no paisagismo e remete a um design europeu, com linhas conceituais e ambientes lúdicos, com layout e mobiliário livres. Já no Café, com cozinha da S.C.A. Curitiba, o destaque é o efeito cenográfico da iluminação, com pedras translúcidas. Em comum nos dois espaços há a mistura entre linha industrial, artesanal e materiais nobres.

Hall de entrada para Martha Medeiros

O Hall de entrada em homenagem à Martha Medeiros criado pelos arquitetos Sérgio Valliatti Jr. e Luciana Patrão foi inspirado nas ambientações da icônica Maison Jansen, especialmente no decor da década de 1930. O espaço, que retrata um clássico renovado, valoriza a amplitude, o pé direto duplo e a escada em mármore com guarda-corpo metálico. Com grande impacto visual, o espaço de circulação de pessoas tem escala monumental e cênica, e manteve a arquitetura original da residência.

Living para Ana Paola Martins

Paredes revestidas em tons de marinho e caramelo e poltronas azul marinho da Villa Batel Decor decoram o moderno Living criado pela arquiteta Viviane Loyola. O espaço, em homenagem à Ana Paola Martins visa destacar as peças de roupas em manequins e aparadores. É um ambiente integrado, um grande pedido de clientes da arquiteta em projetos de interiores atualmente.