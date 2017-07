Ex-repórter é presa sob suspeita de envolvimento com facção paulista

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luana de Almeida Domingos, ex-apresentadora da RedeTV!, foi presa na manhã desta terça-feira (4), em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, por suspeita de envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Contra ela havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de corrupção ativa e por integrar organização criminosa. Antes de ser presa, a ex-repórter figurou na lista de foragidos da Secretaria de Segurança Pública de SP. Ela é suspeita de fazer parte de uma célula do PCC responsável por transmitir ordens da cúpula da organização criminosa -setor desbaratado pela Operação Ethos, que prendeu mais de 30 advogados em novembro passado. Luana foi presa numa casa descrita pela polícia como seu esconderijo. Ela foi detida pela Polícia Civil do Rio pois havia a suspeita de que estivesse escondida na capital fluminense -há rumores de que o PCC fez alianças com a facção ADA (Amigos dos Amigos), dona do tráfico na Rocinha e inimiga histórica do CV (Comando Vermelho). Segundo a Polícia, ela também teria um namorado no Rio. Luana, que é conhecida como Luana Don, é advogada e jornalista, e foi repórter do programa "Superpop", da RedeTV!, apresentado por Luciana Gimenez. Trabalhou na atração entre 2012 e 2015 com reportagens que mostravam o bastidor da vida das celebridades, além de assuntos comportamentais. A Polícia Civil do Rio não soube informar o nome do advogado responsável pela defesa de Luana Domingos. Segundo a secretaria paulista de Segurança Pública, a repórter foi submetida a exame de corpo de delito cautelar e será encaminhada à penitenciária de Presidente Venceslau, no interior do Estado, "onde deverá permanecer à disposição da Justiça".