Servidora da Copel pode ter desviado R$ 500 mil

Polícia apreendeu produtos comprados pela servidora (foto: Foto: Sesp-PR)

Uma funcionária pública da Copel foi presa na manhã de ontem, em Colombo, suspeita de desviar mais de R$ 500 mil da estatal. A ação policial foi coordenada pelo Nurce (Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos), da Polícia Civil, e teve como objetivo cumprir os mandados expedidos pela Justiça de Curitiba de prisão temporária e busca e apreensão. O juiz ainda determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal, o sequestro de um terreno e a busca e apreensão de um veículo de luxo — ambos supostamente adquiridos com dinheiro desviado dos cofres da Copel.

“A suspeita foi identificada pela Copel e repassada imediatamente ao Nurce para apurar o caso. Em menos de um mês, a equipe da especializada da Polícia Civil conseguiu identificar o modus operandi da funcionária e reunir provas que sustentassem o pedido de prisão dela”, diz material no site a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Segundo a polícia, o esquema era relativamente fácil. A servidora, por meio de lançamentos no sistema as faturas emitidas contra a empresa para posterior pagamento, passou a desviar dinheiro da companhia em proveito próprio, na maior parte das vezes quitando boletos referentes a gastos particulares.

Ainda segundo a polícia, apenas nos meses de maio e junho, ela teria desviado mais de meio milhão de reais com o esquema. Ela também teria adquirido diversos produtos de uma loja de departamento e por meio do telemarketing de uma empresa, além de produtos de beleza. Tudo também foi apreendido.

A investigação continua, mesmo após a prisão da funcionária, e a polícia não descarta o envolvimento de mais pessoas, já que os boletos eram pagos em outros setores da estatal.