Policial civil vai a Júri Popular

A policial civil acusada de matar uma copeira durante uma festa no fim do ano passado, no Centro Cívico, vai a Júri Popular. A decisão foi tomada ontem pelo juiz Daniel Surdi Avelar, da 2º Vara do Tribunal do Júri. O caso teve muita repercussão. Na época, incomodada com o barulho ela teria disparado contra a festa, atingido a copeira, que foi levada ao hospital onde ficou internada até o dia 1º de janeiro, quando morreu.

O Júri Popular foi pedido pelo Ministério Público do Paraná. A promotoria pedia que ela fosse julgada por homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção ou se assume o risco de matar. Contudo, o juiz não acatou o pedido, e a policial será julgada por homicídio simples. A data para o julgamento ainda será determinada.

A policial vai permanecer em liberdade. A sua defesa disse à imprensa que vai recorrer, para qualificar o caso como homicídio doloso, quando não se tem intenção de matar.