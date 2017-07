Serviço passa a valer apenas em terminais de São José

A Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito (Semuttran), informa que a Central Vem no Terminal Central de Passageiros será inaugurada amanhã. Com esta medida, o serviço deixa de funcionar na Rua Marcelino Nogueira, e passa a atender exclusivamente nos terminais de Transporte Coletivo.

Desta forma, os passageiros do Sistema Municipal de Transportes poderão acessar o serviço sem ter que sair do Terminal Central, assim como já acontece no Terminal Afonso Pena. São José dos Pinhais conta com o Sistema Municipal de Transporte 100% integrado, onde o passageiro tem no período de uma 1 hora a possibilidade de deslocamento com apenas o custo de uma passagem.

A direção do Departamento de Transportes da Semuttran informa ainda que esse Sistema opera dividido em dois lotes, representados respectivamente pela empresa Autoviação São José, no lote 1 e empresa Sanjotur, no lote 2.

O lote 1, compreende a regiões Leste, Norte e Oeste do Município. O lote 2 compreende a região Sul, operando através do contrato de licitação, com 21 linhas, transportando cerca de meio milhão de passageiros/mês.