Coritiba contrata meia alemão do Hertha Berlim

04/07/17 às 21:10 - Atualizado às 21:18 Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

(foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba confirmou a contratação do meio-campista Alexander Baumjohann, 30 anos. Alemão, o jogador já vestiu a camisa do Bayern de Munique por quatro partidas em 2009. Ele foi revelado na base do Schalke 04 e chegou a atuar por duas partidas da seleção sub-21 da Alemanha.

Rodou por Kaiserslautern e Borussia Monchengladbach. Atualmente estava no Hertha Berlim. Não jogou na última temporada (2016/17). Sua última partida foi em maio de 2016, pelo Hertha.

Baumjohann sofreu duas graves lesões na carreira. Em 2013, rompeu os ligamentos do joelho e ficou sete meses parado. Em 2014, sofreu contusão semelhante e perdeu quase um ano em recuperação.

Em toda carreira, soma 218 jogos, 26 gols e 41 assistências. Desse total, foram 97 partidas pela primeira divisão alemã (com 4 gols e 19 assistências).

“Eu sou meia-atacante, gosto de ficar perto do gol, dar assistências e o torcedor vai poder me conhecer melhor em campo”, disse o jogador à TV Coxa.

Mesmo nunca tendo morado no Brasil, Baumjohann fala português com fluência. Isto porque sua esposa é brasileira. Pai de duas filhas, ele contou que em casa a família, que também fala a língua alemã, prefere se comunicar por meio da língua portuguesa.

Durante a entrevista, o novo integrante do elenco coxa-branca confessou que sempre gostou do futebol brasileiro e que considera este o momento certo para atuar no Brasil.