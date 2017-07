Preço do imóvel em Curitiba recua em junho

Preço dos imóveis vinha em alta até maio (foto: Franklin de Freitas)

O Índice FipeZap que acompanha o preço de venda de imóveis residenciais em 20 cidades brasileira, apresentou recuo de 0,11% entre maio e junho em Curitiba. Apesar de tímido, maio já havia tido redução de 0,27%, revertendo a tendência de alta do primeiro semestre, que terminou em 0,05% negativo. Nacionalmente, também houve queda de 15% em junho e 0,23% no semestre.

Individualmente, 13 das 20 cidades pesquisadas apresentaram recuo nominal no preço de venda entre maio e junho, com destaque para São Caetano do Sul (-0,76%), Distrito Federal (-0,60%) e Rio de Janeiro (-0,49%). Já entre as 7 cidades que registraram aumento nominal de preço no período, as maioresvariações foram observadas em: Santos (+0,61%), Fortaleza(+0,57%) e Florianópolis (+0,51%).

Em junho, o valor médio de venda dos imóveis residenciais nas 20 cidades monitoradas foi de R$ 7.668/m². Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o m2 mais caro do país (R$ 10.082), seguida por São Paulo (R$ 8.680) e Distrito Federal (R$ 8.385). Já as cidades com menor valormédio por m2 foram Contagem (R$ 3.526), Goiânia(R$ 4.127) e Vila Velha (R$ 4.654).

