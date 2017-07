Petrobras reduz preço do gás de cozinha

A Petrobras reduziu em 4,5% em média os preços do gás liquefeito de petróleo para uso residencial, envasado pelas distribuidoras em botijões de até 13 kg (GLP P-13), o gás de cozinha. O reajuste entraria em vigor à zero hora de hoje. O último reajuste ocorreu em 8 de junho.

O ajuste foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributos. Se for integralmente repassado aos preços ao consumidor, a empresa estima que o preço do botijão de GLP P-13 pode ser reduzido, em média, em 1,5% ou cerca de R$ 0,88 por botijão, isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos. Esta alteração não se aplica ao GLP destinado a uso industrial/comercial.

"Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor", destaca a estatal.