Debate sobre futuro da esquerda tem críticas a FHC e Lula

WALTER PORTO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao pensar o futuro da esquerda brasileira, o filósofo Ruy Fausto olhou no retrovisor para fazer um balanço das colaborações dos governos recentes do país -e, segundo ele, não há muito o que salvar. O professor emérito da USP criticou PT e o PSDB em debate de lançamento do seu livro "Caminhos da Esquerda", promovido por Folha de S.Paulo e Companhia das Letras nesta segunda (3) em São Paulo.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para Fausto, "podia até querer" fazer grandes intervenções sociais, mas não o fez. "E hoje ele apoia gente como João Doria [prefeito de São Paulo], com quem não tem nada a ver." "Há a ideia de que o racional é o mercado, mas até Adam Smith seria contra a privatização do Pacaembu", disse, em referência ao pai do livre mercado. "Colocar um pensamento egoísta para decidir a política cultural do Estado é um delírio. E hoje isso é tratado como moderno."

Já Lula, para o filósofo, representa um modelo de "populismo fraco" que "já se esgotou". O autor diz que a esquerda pode falhar em três direções: aderindo ao sistema capitalista (caso de FHC), recaindo no autoritarismo (como o venezuelano Hugo Chávez) ou incidindo no populismo --caso mais próximo ao governo petista. Ele defende que há necessidade de o campo esquerdista se redefinir, sem apostar suas fichas nos partidos que dominam esse lado do espectro (PT e PSOL). "Ou a esquerda faz isso ou ela morre."

O sociólogo Celso Rocha de Barros, colunista da Folha de S.Paulo, concordou que o modelo implementado pelo PT deve ser criticado, mas alertou para "não jogar fora a criança junto com a água da banheira". Ele defende que há um "núcleo a ser preservado no PT" para avançar na construção de uma alternativa social-democrata no país. As políticas redistributivas implementadas no governo Lula, para ele, são caso de sucesso. "As pessoas não estão interessadas se a nova matriz econômica petista superou o neoliberalismo, mas no quanto a vida dos pobres melhorou. Em termos de desigualdade, o Brasil ainda vive nos tempos [do seriado britânico] Downton Abbey..."

Outro colunista da Folha, o economista Samuel Pessôa, criticou os mandatos petistas por terem gerido as relações com o Congresso pior que o governo anterior ("virou um presidencialismo de cooptação") e por terem pesado a mão no intervencionismo ("foi um desastre"). Mas para ele, o primeiro mandato de Lula representou um verdadeiro governo social-democrata. "Ele roubou o programa de governo do FHC, mas isso é natural na política". Isso mudou, segundo Pessôa, quando o ex-ministro Guido Mantega assumiu a Fazenda. O professor da FGV contou ter sido favorável, em 2006, a uma guinada à direita do PSDB, para fazer contraponto à posição social-democrata que estava ocupada pelo PT. Fausto defende um modelo de "pós-capitalismo", já que o sistema capitalista "implica muitos sofrimentos, catástrofes". O debate, mediado por Marcelo Coelho, colunista da Folha de S.Paulo, lotou o teatro Eva Herz da Livraria Cultura, na avenida Paulista.