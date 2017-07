No encerramento do Jornal Nacional da última segunda-feira, William Bonner se despediu como de costume, mas surpreendeu ao anunciar o título do filme da Tela Quente, Caçada ao Presidente, que seria transmitido após a novela das 21h. O filme em questão se chama Caçada ao Presidente e o jeito que Bonner falou deixou internautas intrigados. No Twitter, muitas pessoas repararam em um 'sorriso sarcástico' do âncora, e alguns comentaram que o tom foi uma indireta a Michel Temer.

Vítima de bullying recebe “feliz aniversário” de Schwarzenegger

No dia 29 de junho, Christopher, pai de Ollie, fez um pedido em seu Twitter: ele gostaria que personalidades mandassem um feliz aniversário para o filho, que estava muito desanimado pois sofre com bullying. "Eu ficaria muito grato, amaria que alguém dissesse que ele significa muito, e que bullying não significa nada", tuitou o pai. Rapidamente, o tuíte foi compartilhado por milhares de pessoas e mensagens de carinho de alguns artistas começaram a chegar. Arnold Schwarzenegger foi um deles, e, por meio de um vídeo, disse: "Ollie, eu quero te desejar um ótimo aniversário. Eu sei que você vai completar nove anos e há muitas coisas das quais você pode se orgulhar. Estarei em Leads, em setembro, fazendo um discurso e espero que você e sua família possam assistir. Hasta la vista, baby". Além dele, Russell Crowe, Ricky Martin, Ellen DeGeneres e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também enviaram mensagens parabenizando o menino pelo aniversário.

Após “pijama”, diretora do Procon-PR brinca com figurino

Na semana passada, a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano, deu uma entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC TV, e virou assunto nas redes sociais. O motivo? Sua roupa, que parecia um pijama. Ontem, ela resolveu se manifestar sobre o assunto. Em um vídeo postado na página do Facebook da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, ela divulga uma ferramenta de reclamação online e brinca com a roupa. “Hoje eu tenho um recado para você que anda falando por aí que minha roupa parece pijama. Se eu posso trabalhar de pijama, você, consumidor, pode reclamar de pijama. Como é que faz isso? Através da plataforma www.consumidor.gov.br. Basta acessar, registrar a sua reclamação e a empresa tem dez dias para dar uma resposta. O melhor de tudo? Você pode fazer isso da sua casa, de pijama, debaixo da coberta”, diz Claudia no vídeo. A publicação já tem mais de 3 mil compartilhamentos. Nos comentários, muitos internautas elogiaram o jeito que a diretora lidou com a situação.

Emilly se defende após ofender pessoas em festival de música

Um vídeo da ex-BBB Emilly Araújo ofendendo pessoas em um festival de música começou a circular nas redes sociais. Com a repercussão e muitas críticas, ela resolveu se explicar. "Meus amores, vocês me conhecem... Isso nunca aconteceria se eu não tivesse chegado no meu limite. Sou ofendida todos os dias e fico calada! A menina provocou muito! Fez de tudo para me tirar do sério... Esqueceu do Maluma no palco. A menina foi dizer que eu sou verme, que eu ia dar golpe da barriga! Tacou água em mim. Eu falei que sou 'rica', não preciso disso, e ela é pobre", disse ela, no Twitter. Depois, ela ainda pediu desculpas e admitiu que errou.

