Transporte no Rio pode 'colapsar' com bloqueio de R$ 520 mi, diz advogado

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O juiz Marcelo Bretas determinou na segunda-feira (3) o bloqueio de R$ 520 milhões de 44 pessoas físicas e jurídicas envolvidas na Operação Ponto Final. A medida, de acordo com o advogado da Fetranspor (federação das empresas de ônibus), Marcelo Carpenter, pode provocar o "colapso do sistema de transporte público" do Rio. As contas da Fetranspor, bloqueadas para garantir eventual ressarcimento das supostas propinas pagas a agentes públicos, também são usadas para pagar as empresas de transporte do Estado: ônibus, metrô, barcas, trem, VLT e vans. De acordo com Carpenter, o bloqueio já afetou o pagamento das empresas nesta terça-feira (4). Elas recebem, em média, R$ 19 milhões por dia. "Acredito que o Bretas não tenha sido alertado sobre a gravidade dessa decisão. Dia 5 costuma ser também o dia de pagamento de folha. Eu não sei o que vai acontecer se os funcionários não receberem", afirmou o advogado, que representa a federação em causas cíveis. O bloqueio determinado por Bretas corresponde à propina supostamente paga pelas empresas de 2010 a 2016, de acordo com delação premiada do doleiro Álvaro Novis. Nas contas da Fetranspor foram encontrados menos da metade do valor: R$ 240 milhões. Não é a primeira vez o as empresas afirmam estar à beira do "colapso". Em anúncios publicados no início de junho, a Rio Ônibus (sindicato das empresas do setor que atuam na capital) afirmou que as companhias poderiam parar caso a Prefeitura do Rio não autorizasse o reajuste previsto em contrato.