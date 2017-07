Cadastro de área rural não evita desmate nem incentiva restauro

PHILLIPPE WATANABE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Produtores registrados no CAR (Cadastro Ambiental Rural) se sentem confortáveis em continuar desmatando e em não tomar atitudes com relação à recuperação de áreas que desmatadas em suas propriedades. Essas foram as conclusões de um estudo publicado na revista científica "PNAS". Foram utilizados dados de 49.669 propriedades dos Estados do Pará e Mato Grosso entre os anos de 2008 e 2013. O CAR foi nacionalmente implementado como uma das principais ferramentas do Código Florestal de 2012. Pará e Mato Grosso começaram a alimentar os sistemas de registro de propriedade antes do novo código. O instrumento facilitaria o monitoramento e a exigência de recuperação de áreas de desmate. "Não significa nada estar no CAR se o produtor não recebe os sinais necessários de que está sendo monitorado", afirma Andrea Azevedo, uma das autoras do estudo e ex-diretora de políticas públicas do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia). Andrea se refere a notificações e multas por áreas desmatadas, além de sinalizações de que o mercado não irá compactuar com ilegalidades. Entre os produtores entrevistados para o estudo, 76% disseram que só tomariam atitudes em relação à restauração ambiental caso fossem obrigados pelo governo ou incentivados pela indústria. Apenas 6% afirmaram tomar atitudes para restauração das áreas desmatadas. O Código Florestal diz que os produtores devem regenerar áreas dentro de suas propriedades. "Não há ferramenta melhor [que o CAR], mas você precisa usar esse instrumento de maneira sistemática.", diz Raoni Rajão, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais e autor do estudo. A pesquisa mostra que financeiramente o cadastro no CAR é benéfico para os produtores, pois, sem o registro, o acesso a crédito é dificultado. Contudo, realizado o cadastro, a opção mais confortável para o proprietário é não implementar as próximas medidas --parar de desmatar e recuperar a vegetação. "Do ponto de econômico, é muito arriscado para o proprietário individual caminhar em um processo de conformidaed com o Código Florestal", diz Rajão. Raimundo Deusdará, diretor geral do SFB (Serviço Florestal Brasileiro), responsável pelo CAR, classifica o estudo como simplista. Segundo ele, o CAR deve ser entendido como uma linha do tempo, e a regularização de produtores seria uma etapa futura. Sobre o uso do CAR para controle do desmatamento, Deusdará afirma que já há ações em andamento: "O Ibama está usando essas informações na operação Controle Remoto." A operação fiscalizadora já foi realizada no Mato Grosso deve se expandir para os Estados do Acre, Rondônia e Pará.