Emílio Dantas se despede de rato apelidado de 'Cabralzinho' 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fuga da prisão de Rubinho, personagem de Emílio Dantas em "A Força do Querer", novela da Globo, enfim deverá ocorrer. A cena começará a ir ao ar nesta terça-feira (4). Mas, ao encontrar a liberdade, o personagem deixará para trás o amigo rato, que ganhou o apelido de "Cabralzinho". "O problema da fuga é deixar as amizades verdadeiras pra trás. Valeu, Cabralzinho. Sentirei saudades", disse o ator ao aparecer com o parceiro no ombro em foto no Instagram. A imagem pode ser vista no seguinte link: https://www.instagram.com/p/BWFqiY5jCU_/. Para fugir, Rubinho contará com a ajuda da mulher Bibi, vivida por Juliana Paes. Na sequência de cenas, Rubinho pulará o muro do presídio e, após cair de mau jeito, encontrará Bibi para fugir de carro.