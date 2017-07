Culturas de vegetais começam a invadir o espaço urbano

Em paralelo aos projetos de agricultura urbana mantidos pela Prefeitura de Curitiba, presentes principalmente na região sul da cidade, novas hortas começam a conquistar e modificar o cenário urbano e em bairros mais centrais da Capital. São espaços menores, mas igualmente significativos, representantes de algo que poderia se chamar de ‘revolução cidadã’.

Uma das pioneiras é a horta comunitária na rua Roberto Cichon, no bairro Cristo Rei. Criado em novembro do ano passado na calçada em frente a um terreno baldio, antes dominado pela grama e pelo lixo, o espaço não só embelezou a rua, como ainda trouxe vida nova à comunidade, fazendo desabrochar o espírito comunitário.

“São pessoas que nem se conheciam, ficavam confinados em seus apartamentos, suas casas, mas agora se relacionam no espaço público. E tem ainda a vinculação anônima, pessoas que vem aqui e plantam, colhem, e nem sabemos quem foi. Criança vem, põe a mão na terra e já começamos a ensinar, então tem uma função pedagógica também”, conta o antropólogo e sociólogo Ricardo Leinig, de 39 anos, um dos idealizadores da horta.

No local, além das plantas convencionais, como alface, há uma série de plantas alimentícias não convencionais, como a ora pro nobis, conhecida como “carne de pobre” por ter 25% de proteína, uma planta muito utilizada na época do Império. “O pessoal respeita a horta e todo mundo ajuda, é corresponsável pelo espaço”, relata Mariana Steil, 25 anos, professora de inglês.

No começo, cerca de 20 pessoas ajudavam a cuidar da horta. Hoje, porém, são mais de 100, sem contar o grande apoio que o grupo recebe nas redes sociais, onde a página do espaço conta com mais de 1,2 mil curtidas. Além disso, já teve início o movimento de expansão da ideia para outros espaços de Curitiba.

“Muita gente de fora de Curitiba nos procura, pessoal vem perguntar como faz. Está uma demanda bem grande de fora do bairro, pessoal querendo replicar a ideia onde moram. Já até distribuímos algumas mudas para quem pediu e a ideia está se espalhando”, finaliza Mariana.