No Cristo Rei, horta comunitária gera impasse entre Prefeitura e moradores

Apesar do sucesso da iniciativa, a horta comunitária do Cristo Rei está ameaçada. É que há cerca de dois meses a Prefeitura de Curitiba notificou o dono do terreno que emprestou o espaço para a criação da horta de que ele deveria retirar as plantações do local, já que há um decreto municipal que só é permite o plantio de grama no local.

“Em maio, uma fiscal da Prefeitura veio fazer foto por aqui. Achei curioso e fui conversar. Ela disse que receberam denúncia via 156 de que tinha mato. Tentei contato com a Prefeitura, mandei e-mail para várias pastas e liguei para o 156. Dei várias razões técnicas para que apoiassem a manutenção do espaço, mas um mês depois o proprietário do terreno foi notificado para que tirasse a horta”, afirma Ricardo Leinig, contando ainda que espera pela regularização da horta.

“Estamos esperando que a Prefeitura legitime esse espaço. Legitimando, viraremos um local de referência para expandir para outros lugares da cidade. Vamos estimular para que se dissemine e sabemos de gente que está preparando seus canteiros. Muitos já nos procuraram no Facebook para perguntar como saber, pedir dicas...”, complementa o antropólogo.

Procurada, a Prefeitura de Curitiba não respondeu aos questionamentos do Bem Paraná até o fechamento da reportagem.