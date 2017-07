Estado nomeia 3.747 professores de educação básica

FERNANDA BRIGATTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Educação estadual publica nesta quarta (5), no “Diário Oficial” do Estado (www.imprensaoficial.com.br), lista com a nomeação de 3.747 professores de educação básica 2, em que o profissional dá aula para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. O concurso foi realizado em em 2013, quando 59 mil vagas foram oferecidas. No início do mês passado, o Estado convocou 7.481 professores remanescentes dessa seleção. Agora, começam as nomeações desse pessoal. Os novos docentes darão aulas de arte, biologia, ciências físicas e biológicas, educação física, física, filosofia, geografia, história, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, química e sociologia. Há também vagas para a educação especial. Os nomeados terão 30 dias para tomar posse, prorrogáveis por mais 30 dias. A escolha de vagas já foi feita nas 91 Diretorias de Ensino no fim de junho. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, outros 50 mil professores já foram nomeados nos últimos três anos. Considerado o maior concurso do magistério paulista, a seleção recebeu um recorde de 322,7 mil inscritos. No dia 21 de junho, o governo publicou, no “Diário Oficial”, as instruções para as perícias médicas.